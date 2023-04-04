شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو .. هل ينتقم جابر من طه القماش بعد خروجه من السجن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة 12 مسلسل سوق الكانتو بوصول (جابر) إلى شقة (دهب)، حيث يسكن (طه القماش) و(راوية)، ويبدو أن جابر الذى خرج لتوه من السجن يسعى للانتقام من طه القماش الذى كان السبب فى الإيقاع به، فهل يفعل ذلك فى الحلقة الـ13 التى تعرض اليوم الثلاثاء.

الحلقة 12 مسلسل سوق الكانتو

شهدت الحلقة 12 مسلسل سوق الكانتو محاولة طه القماش مصالحة جده الحاج حسانين، ويطلب من عمه شحاتة التوسط فى الأمر، لكن الأخير يراوغه بداعى أن المشكلة كبيرة.

ويطلب أمير كرارة "طه القماش" الزواج من مى عز الدين "راوية" بعدما ذهبت له الأخيرة فى الدكان لكى تخبره بحقيقة مشاعرها تجاهه.

ويأخذ طه القماش راوية لكى تقيم معه دهب فى المنزل لكن الأخيرة تعترض فى النهاية ثم توافق بعد إلحاح من طه.

وتنشأ صداقة بين (راوية) مى عز الدين و(دهب) ندى موسى، فيما يواصل رشاد مغازلة عزيزة ابنة المعلم عوض، كما يهدد عائشة أثناء مقابلته لها فى السوق بأنه سينتقم من فاطمة إذا وافقت على الزواج من المعلم سعد.

ومع أحداث الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو يتحدث حسونة مع ابنه رشاد عن علاقة الإعجاب التى كانت بينه وبين نبوية، قبل أن يتهم اتهامه بالسرقة، وأن طرده من المحل بسبب علاقته بنبوية.

وتخطط عائشة للانتقام من الفتوة علوان بمساعدة أحد الأشخاص، فيما تعافى (الحج حسانين) عبد العزيز مخيون من أزمته الصحية، ويشدد على ابنه شحاتة بأنه يبحث عن طه القماش، كما يخبره بأنه يجب أن يعطيه حقه فى الميراث والمحل إذ توفى.

ويطلب شحاتة من شقيقته نبوية بألا تخبر أحدا بما سمعته من حديث الحج حسانين معه، خصوصا (وصايف) مدعيا أنه يحافظ على حقها.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس فى رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" فى عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذى يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.