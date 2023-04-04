نجمة برنامج “ذا فويس” تعلن اختفاء شقيقها وتطلب المساعدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 05:43 مساءً - أعلنت الفنانة المغربية دعاء لحياوي نجمة برنامج “ذا فويس” في موسمه الخامس عن اختفاء شقيقها الصغير ويدعى “ريان” ويبلغ من العمر 13 عاما .
نشرت دعاء لحياوي صورة لشقيقها المفقود في استوري عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وأرفقتها برقم هاتف من أجل الاتصال عليه في حال رآه أو عثر عليه أحد .
وكتبت دعاء في تعليقها على الصورة: “الله يرحم والديكم أخي خرج أمس الساعة 5 ومرجعش .. اللي يشوفوا يتصل بهذا الرقم .. اسمه ريان وعنده 13 سنة” .
وأوضحت نجمة “ذا فويس” في ستوري آخر ردا على تساؤلات المتابعين أن ما حدث جرى في مراكش وتحديدا في شارع يسمى المسيرة الأولى .
فقالت: “هالشئ وقع في مراكش وبالضبط في المسيرة الأولى، للناس اللي تسألني .. من رأى اخويا اللي شافوا ولا اللي عنده أي خبر يتصل بينا الله يجازيكم” .
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