كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 05:43 مساءً - شاركت الفنانة دنيا بطمة متابعيها بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي أثارت من خلالها الجدل بسبب ظهورها بملامح مختلفة وتغير جذري في شكلها .
نشرت دنيا بطمة الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وظهرت بها مرتدية جلبابا باللون الأسود مزين بتطريزات ذهبية اللون من تصميم وداد كريستال .. كما اعتمدت مكياجا قويا غير كثيرا من ملامحها تاركة شعرها منسدلا .
وتساءل الجمهور حول سبب ظهور دنيا بطمة بهذا الشكل وإن كانت قد خضعت لعمليات تجميلية جديدة، أم أن الماكياج القوي والفوتوشوب هما سبب هذا التغيير في شكلها .
وانتقد الكثيرون إطلالة الفنانة دنيا بطمة واختلاف ملامحها بهذا الشكل والبعض أشار إلى أنها تشوه وجهها وتبالغ في التجميل، فيما شبهها البعض بهذه الملامح بالفنانة نادين نسيب نجيم .
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تثير الجدل بتغير جذري في شكلها .. والجمهور يشبهها بنادين نسيب نجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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