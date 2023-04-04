شكرا لقرائتكم خبر عن لما تحاول تخلع من الجوازة بشياكة على طريقة جونى فى مسلسل الكبير أوى 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول جونى "أحمد مكى" التهرب من خطيبته شروق "أيتن عامر" بعد كلام الكبير شقيقه له ومعاتبته له بسبب أن الخطوبة المزيفة لزيادة المتفاعلين والمشاهدين على السوشيال ميديا، خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوى 7.

وقال جونى لشروق: "أنا قعدت مع نفسى واكتشفت إن نفسى عاوزة حاجات وأنا عاوز حاجات فحاسس إن..."، لترد عليه: "يعنى أنت عاوز تسيبنى"، ثم رد عليها قائلا: "مش أنا دى نفسى".



مكى

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوى 7

تدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.