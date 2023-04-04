شكرا لقرائتكم خبر عن سمير حكيم عن تعليقات الجمهور على دوره فى مسلسل "الصفارة": نجاح من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان سمير حكيم عن سعادته بردود الأفعال التى حصدها على دوره فى مسلسل "الصفارة" إذ أنه يجسد دور عم راضى، الذى يقع فى طريق شفيق (أحمد أمين) فى كل مرة يحاول تغيير مصيره، وحصدت الشخصية إشادات واسعة بعد الحوار الذى دار بينه وبين شفيق خلال الحلقات الماضية حول ضرورة الرضا بحاله والسعى وعدم الاستسلام.

وكشف سمير حكيم كواليس الشخصية التى يجسدها، وقال إن بطل العمل يظهر خلال الأحداث وهو غير راضٍ عن وضعه أو حياته أو عمله، فيلجأ إلى "الصفارة" التي تعيده 3 دقائق ويحاول تعيير حياته من خلالها، ولكنه يقع في صعوبات ومشاكل أخرى فيحاول التغيير مرة أخرى، ولكن عم "راضي" هو الشيء الثابت الوحيد الذي لا يتغير، حتى لفت أنظار شفيق، وبدأ يسأله لما يفعل ذلك، ومن هنا تأتي رسالة العمل وهي الرضا.



سمير حكيم من مسلسل "الصفارة"

وتابع أن رسالة العمل كانت تدور في الأساس على أن الإنسان إذا لم يرضى عن حياته والمقسوم له، سيشعر دائما أن حياته ناقصة، بينما إذا رضا بما كتبه الله له وسعى، عاش مرتاحًا، وأن هناك فرقا بين الطموح والاستسلام، مشيرا أنه تفاجأ بتعليقات الجمهور على دوره منذ الحلقات الأولى للعمل، وأعرب عن سعادته بذلك "الحمدلله بعتبر دا نجاح من ربنا".

كما ذكر أنه أحب فكرة العمل لأن تناولها بشكل كوميدي بسيط حببت الناس بها، وقربتهم أكثر من الهدف، كما كشف أن مسلسل الصفارة ليس العمل الأول الذى جمعه بالفنان أحمد أمين، إذ اشترك معه في إحدى حلقات برنامج "البلاتوه"، متابعا: "أحمد أمين شخصية قليلة الوجود، والشغل معاه ممتع ولذيذ، وكمان هو شخصية متعددة المواهب، وممثل كبير".



سمير حكيم

وفى سياق آخر أشار "حكيم" إلى أنه سوف يظهر فى إحدى حلقات مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة يسرا، إذ يجسد دور "السمسار عاطف"، والذى يظنوه فى البداية متزوج من صفاء والدة يسرا خلال الأحداث.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.