شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة أداء هيث ليدجر دون مكياج من فيلم The Dark Knight.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد مصمم الجرافيك GdaTyler VFX، إنشاء أداء الممثل العالمى الراحل هيث ليدجر بشخصية الجوكر فى فيلم The Dark Knight بدون مكياج، الفيديو الذي نشره من خلال قناته من على موقع يوتيوب، كرر وجه الممثل الراحل باستخدام برنامج deepfake في مشاهد مختلفة من فيلم الأبطال الخارقين لعام 2008 ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل محبو هيث ليدجر بعيد ميلاده.

ومنذ أن تم رفعه في 30 مارس الماضى، حصد الفيديو أكثر من 14000 مشاهدة، ولاحظ منشئ المحتوى، أن النسخ المتماثل ليس مثاليًا، فالعيون، "بعض الاتجاهات من اليسار إلى اليمين لا تعمل بشكل جيد مثل النظر للأعلى"، بينما تُظهر بعض المشاهد الخطوط العريضة للماكياج تنزف من خلالها.



هيث ليدجر

كتب أحد المعلقين: "بعض المشاهد تبدو أكثر إثارة للقلق بالنسبة لي مع نسخة بدون مكياج لسبب ما".



هيث ليدجر

توفى ليدجر بسبب جرعة زائدة من المخدرات عن طريق الخطأ عن عمر ناهز 28 عامًا في يناير 2008، قبل إصدار فيلم The Dark Knight في وقت لاحق من ذلك العام في يوليو، وحصل ليدجر على جائزة بعد وفاته عن أدائه في الفيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل ممثل مساعد.



هيث ليدجر

كان آخر دور لـ ليدجر في فيلم The Imaginarium Of Doctor Parnassus الذى طرح في عام 2009، ومن إخراج تيري جيليام، كما اشتهر ببطولة فيلم A Knight’s Tale و 10 Things I Hate About You و Monster’s Ball و Brokeback Mountain.