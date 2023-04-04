شكرا لقرائتكم خبر عن عندك نقص فى الكرامة وأنيميا فى الشهامة.. الكبير يعاتب شقيقه جونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاتب الكبير "أحمد مكى" شقيقه جونى، أشد عتاب خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوى 7، بسبب خطوبته المزيفة على شروق "أيتن عامر"، لجلب المزيد من المتابعين وزيادة التفاعل والمشاهدات.

وقال الكبير لشقيقه جونى: "ما تخافش المرض اللى أنت تقصده ده مقدور عليه لكن المرض الحقيقى اللى عندك، عندك نقص فى الكرامة وأنيميا فى الشهامة وهبوط حاد فى الرجولة، بقى عاوز تخطب علشان تصور حياتك أنت وحرمة علشان خاطر الفلوس والشهرة".



احمد مكى

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوى 7

تدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.