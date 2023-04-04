شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة .. هل تنجح مؤامرة هشام وشيرى الجديدة ضد زياد وجميلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت أحداث حلقات مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، التى تجسد دور (جميلة) وتواجه صراعا شرسا مع عائلتها بسبب الميراث، بعد أن كتبه والدها باسمها وحرم والدتها وأخواتهما منه.

وأيضا تواجه (جميلة) صراعا كبيرا من إحدى صديقاتها (شيري) تجسد دورها يسرا اللوزي، والتي تخطط مع زوجها (هشام) أحمد وفيق، للاحتيال وأخذ أموالها، عن طريق الإيقاع بين (جميلة) وبين زوجها (زياد) أو هاني عادل، وزواج هشام من جميلة بعد ذلك وأخذ أموالها وتطليقها.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل جميلة محاولة جديدة من (شيري) و(هشام) إذ يتفقان على مؤامرة جديدة عقب فشل أخرى سابقة، ويدعي هشام أنه طلق زوجته وضربها وأنها تحرر محضرًا ضده في القسم، من أجل كسب تعاطف وثقة زياد وجميلة، عقب أن علما بأن هناك علاقة صداقة بين (شيري) و(نرمين) عبير صبري طليقة زياد وأم ابنه (يونس) التي تسعى بدورها للعودة إلى زوجها.



مسلسل جميلة



مسلسل جميلة



مسلسل جميلة



مسلسل جميلة



مسلسل جميلة

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.





أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.