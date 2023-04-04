عمرو دياب| أسعار خيالية لحفل الجامعة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - في احتفالية غنائية ضخمة، يلتقي الهضبة عمرو دياب بجمهوره في ليلة حافلة بمناسبة مرور 40 عامًا على مشواره الفني .

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قائمة أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

جاءت أسعار التذاكر بـ 3 فئات :الأولى بقيمة 700 جنيه، والثانية بقيمة 1400 والثالثة بقيمة 3000 جنيه.

يقام الحفل يوم الـ 12 من مايو القادم، وتم طرح التذاكر الخاصة بالحفل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أغنية عمرو دياب شكرا من هنا لبكرة في إعلانات رمضان 2023

كان قد شارك عمرو دياب مؤخرًا في إعلانات رمضان 2023، بأغنية "شكرا من هنا لبكرة"، والتي حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك، ويسند يشيلك في وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية.. يسبق بخطوة يحميك بقوة.. مالكش إلا هو في حد لما تخبط هيفتح

يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة.. معاك خطوة

خطوة ده ماسابكش مرة.. أمبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما أيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة دايمًا في ضهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاه بيرد غيبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة.. هي المكالمة فيقولي يالا في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما أيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".