مطروح تشهد خامس ليالي رمضان المركزية لقصور الثقافة بالمحافظات

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت محافظة مطروح، أمس الاثنين، انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إذ تعد هي المحافظة الخامسة في البرنامج المركزي لوزارة الثقافة "ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان".

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عروض استعراضية لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية

وشهد مسرح النادي الاجتماعي حفل الافتتاح الذى تضمن عروضا استعراضية لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان إبراهيم عبدالمقصود والتي قدمت عدة رقصات منها "البدوي، غزل البنات، الحصاد، التنورة".

وقدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية عروضها المميزة بقيادة الفنان أحمد شوقي وفقرات منها "والله بعودة يارمضان، محمد يا رسول الله، عيون القلب، رايحة فين ياحاجة، مبتسألش عليا، مدد يا نبي".

تضمنت الفعاليات تنفيذ العديد من الورش الفنية المركزية ومنها ورشة كروشيه لثقافة المرأة، وبها أوضحت الفنانة منى شاكر الطريقة الفنية وأنواع الخيوط التي يمكن استخدامها في تشكيل الأعمال المختلفة، ونفذت الفنانة نهلة عبدالقادر ورشة نسيج خرز تابعة لثقافة القرية واستخدمت من خلالها ألوان الخرز المختلفة لعمل شكل نسيجي مميز وشرحت للمشاركات طريقة استخدام الخيوط وتوزيع الألوان.

كما نفذت الفنانة نسمة جمال ورشة "فوانيس أوريجامي"، حيث قامت بتعليم المشاركات طريقة استخدام قصاصات الورق الملون وطيها بطريقة منظمة لعمل

فانوس مميز ومختلف الألوان، بالإضافة إلى معرض كتاب أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنطلق فعاليات مقهى بيرم التونسي الثقافي، والأمسيات الشعرية وحلقات برنامج العودة إلى الجذور وعطر الأحباب بدءا من مساء اليوم.

جاء الافتتاح بحضور محمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الاجتماعي، وتنظم الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

جدير بالذكر أن قصور الثقافة أطلقت فعاليات البرنامج المركزي بالمحافظات خلال ليالي رمضان بدءا من محافظة أسوان، ثم الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، والعريش بمحافظة شمال سيناء في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ومحافظة بني سويف، وقصر ثقافة روض الفرج، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتنطلق اليوم الثلاثاء بكفر الشيخ، بخلاف انطلاقها في كل الفروع الثقافية التابعة للهيئة، ضمن البرنامج الشامل لوزارة الثقافة للوصول بالخدمة الثقافية والفنية للجمهور في جميع المحافظات.