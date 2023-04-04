وزيرة الثقافة ونظيرها الصيني يفتتحان معرض "مصر في عيون أطفال الصين"

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة ، وهو هيبينج، وزير الثقافة والسياحة الصيني، معرض "مصر في عيون أطفال الصين" ببهو المجلس الأعلى للثقافة.

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جاء ذلك فى حضور أ.د.هشام عزمي أمين عام المجلس، والذي نظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، وقد تم اختيار اللوحات الفائزة في مسابقة "مصر في عيون أطفال العالم" التي ينظمها المركز على مدار أكثر من ٣٠ عاما، وتم عرض العديد من لوحات الأطفال الصينيين الفائزين في المسابقة بميداليات ذهبية وفضية وشهادات تقدير،

والتي تعبر عن رؤيتهم لمصر، كما تم عرض كتالوجات فنية تضم لوحات وأسماء الفائزين في المسابقة على مدار تاريخها، وبخاصة الفائزين من دولة الصين.

وقد التقى وزيرة الثقافة ووزير السياحة الصيني عدداً من الفائزين من مصر في مسابقة نادي القصة الصيني، ومسابقة السفير الصغير للثقافة بالصين، وألقت السفيرة الصغيرة الفائزة كلمة باللغة الصينية لاقت إعجاب الوزير والوفد الصيني المرافق له.