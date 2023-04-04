أنغام ومحمود العسيلي الأكثر مشاهدة على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أغنية شبر ونص للفنانة أنغام والفنان محمود العسيلي قائمة الأكثر مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوات الشهير "يوتيوب".

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حصلت الأغنية على المركز الأول في الأكثر مشاهدة، بأكثر من مليون مشاهدة خلال 11 يومًا من عرضها.

بصوت أنغام الذي اشتقنا له في الإعلانات، قدمت رسالة مليئة بجوانب الجمال والتفاؤل وتشجيع الاطفال على رحلة علاجهم الطويلة في القلب، مع صوت العسيلي في ثنائية رمضانية جديدة، تقول كلماتها"وازاي بس یا شبر ونص تطلع أجمد مني تعوج راسك تضحك بس أضحك لو ایھ معكنني وإزاي بس یا شبر ونص نستني ھمومي فثانيه بعید حسباتي وبرجع ابص بصه في وشك بالدنیا ابو قلب ابیض ببرائته یلعب فقلوبنا براحته إزاي یتعب دا سلامته نتِعب نفسنا على راحته ابو قلب ابیض یا جماله یعمل في الناس ما بداله لو یوم قلبه ھایتوجع نتوجع احنا بداله وازاي بیقولو علیك عیل یا بطل شایل أحمال لو قلبك الأبیض ده استحمل یقى احنا اللي طلعنا عیال ابو قلب ابیض ببرائته یلعب فقلوبنا براحته ازاي یتعب دا سلامته نتِعب نفسنا على راحته ابو قلب ابیض یا جماله یعمل في الناس ما بداله لو یوم قلبه ھایتوجع نتوجع احنا بداله".

تفاصيل إعلان شبر ونص أنغام ومحمود العسيلي

وجاءت مشاهد الإعلان بتأثير الأطفال في حياة الكبار، حيث قدم الإعلان مشاهد لأوقات الضيق لعدد من الأشخاص وبمجرد رؤيتهم للأطفال

يبتسمون ويلعبون معهم

وينسون همومهم معهم.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال كليب نسينا نعيش"، والذي سجل أكثر من مليون و 800 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"

فضلنا نعيش عشان ننسى وفي الآخر نسينا نعيش

هنلقى في الغياب فرصة وفي الآخر لقينا مافيش

ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح

ما حدش فينا زي ما كان بيتمنى يعيش بيعيش

بنفتكر الكلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف

وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش

بنفتكر الكلام بالحرف (بالحرف) بنشتاق في الغياب الضعف

وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش

ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها وما بنمشيش

حياتنا واقفة على خطوة نخطيها وما بنخطيش

ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة فايدين الحنين

بنتراهن على النسيان ونتحايل عليه ما يجيش

بنفتكر الكلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف

وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش

بنفتكر الكلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف

وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش

وفي الآخر نسينا نعيش