السيرة الهلالية تضيء ليالي رمضان في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ليالي رمضان الثقافية والفنية، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مساء أمس.

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راوي من بلدنا

شهد الافتتاح عددًا من الفعاليات التي تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبدأت ببرنامج راوي من بلدنا، حيث قدمت فرقة الفنان محمد عزت السوهاجي بمقهى نجيب محفوظ، عرض السيرة الهلالية عن مولد أبو زيد الهلالي "الريادة الصغرى"، وتخللها مجموعة من الأغاني التراثية.

مبدعو واحة الشعراء

وعقدت أمسية شعرية ببرنامج واحة الشعراء بحضور نخبة من الشعراء أدارها وليد فؤاد، بدأت بفقرة موسيقية عزف على العود مع الفنان على إسماعيل قدم خلالها عددا من الأغاني منها "على باب الله، يالي ع الترعة حود على المالح، عطشان يا صبايا،"، ثم قدم الشاعر أحمد راشد قصيدتي "سبحة أحلام، جنازة كتاب"، وألقت الشاعرة عبير زكي قصيدتي "الذكر المقيد، مناجاة"، والشاعر إبراهيم عوض زهران قصيدتي "لو تعلمين حبيبتي، من يشترى مني دواوين العرب"، بينما ألقى الشاعر إسلام شمس الدين قصيدة "اختارلك موته تعيش فيها"، والشاعرة ياسمين الشاذلي "رحال"، والشاعر عادل الشربيني قصيدة "آسف"، وقدمت الشاعرة بهية طلب قصيدة "لم الحظ ذئبا يا أمي".

عطر الأحباب يلقي الضوء على عبد المنعم عواد يوسف

تضمنت الفعاليات أولى حلقات برنامج عطر الأحباب عن الشاعر عبد المنعم عواد يوسف، تحدثت فيها زوجته د. ثريا العسيلي، وبدأت حديثها بالتحية والشكر لهيئة قصور الثقافة على تقدير الشاعر عبد المنعم عواد والاحتفاء به، وأوضحت أن الشاعر كان يتصف بالقيم النبيلة وكان فارسا في الشعر الرومانسي، وهو رائد من رواد الشعر الحديث من مدرسة الشعراء فاروق شوشة وصلاح عبد الصبور، الذين تمكنوا من الشعر العمودي والتجديد في الشعر في مصر، وأن الشاعر يعرف بشعره، ثم

ألقت بعض القصائد الشعرية للشاعر الراحل.

ورش فنية للمواهب وذوي القدرات الخاصة ومعرض كتاب

وشهدت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية للأطفال مقدمة من إدارة المواهب منها ورشة عروسة التنورة، وورشة تلوين، بجانب مسابقة ثقافية واكتشاف مواهب، كما أقامت إدارة التمكين الثقافي عددا من الورش لذوي القدرات الخاصة منها ورشة زينة رمضان، ورشة رسم بالحنة، وورشة أخرى للجلد، وفي السياق نفسه أقامت إدارة الجمعيات الثقافية ورشة إكسسوارات ورسم حر، ونظم معرض لأحدث إصدارات الهيئة من خلال إدارتي المكتبات والتسويق.

جاء الافتتاح بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة، د. هبة كمال مدير عام التمكين الثقافي، محمد صابر مدير عام المواهب، أماني شاكر مدير عام المكتبات، عبير رشيدي مدير عام الجمعيات الثقافية، والشاعر عزت إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة.

واختتمت فعاليات الليلة بفقرة التحدي لفرقة الهلالية للفنان عزت نصر الدين وولده الفنان محمد عزت وقدم للسيرة الشاعر والباحث مسعود شومان، حيث شهدت جمهورا كبيرا تحلق حول الفعاليات. كما قدم عرض فني لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية، قدمت خلاله باقة من أغاني التراث والموال الشعبي منها "الليلة حلوة، بايعين، خلى الكلام أخد وعطا، خلى البساط، وحياتك يا مصر بلدي".