سهرة رمضانية لـ تامر عاشور في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان تامر عاشور جمهوره في سهرة رمضانية جديدة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 23 رمضان 14 إبريل، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص به.

كانت أحدث أغاني تامر عاشور بحبك وخايف، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "بحبَك وخايف نقرب.. نضيع بحبك.. وعارف.. بإنه استحاله بحبَك وآسف.. خدتني الجلاله انا وانتَ حالة.. رفضها الجميع! بحبَك بقولها.. وجوايا حرب بقولها ف ضميري .. آجي انطقها صعب ده موقف مصيري .. بيعملي رُعب شوفها ف عنيا ف رعشة ايديا هتلاقيها

حيّه.. ف قلبي الخجول طب اقرا الرسايل.. هتلاقيني قايل بإني بحبك.. ما بين السطور دي واضحة ف كلامي.. وباينه ف سلامي يا كل اهتمامي.. وأكبر همومي بخاف يوم ما أقولها متلعبش دورها تموت من جذورها واموت من ظنوني بحبَك وساكت .. مبجيبش سيرة بحبَك وفاهم .. دي كلمة تقيلة ولو حتى هي .. تبانلَك عادية شوفها بعنيا .. تبان مستحيلة"