افتتاح معرض "رمضانيات" التشكيلي بحضور مصري وعربي كبير

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الدكتور طلال أدهم بأتيليه جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الإثنين، معرض "رمضانيات" الرابع عشر للفن التشكيلي، بمشاركة مصرية وعربية واسعة لرواد الفن التشكيلي.

يستمر المعرض حتى نهاية الشهر الكريم، ويشارك به الفنانون المصريون عز الدين نجيب وجورج بهجوري والدسوقي فهمي وعطيات سيد وريم حسن ومعتز الصفتي وسلمي عبدالعزيز وكمال عبده ومحمد طراوي وخالد عقل و رضا شحاته وأحلام فكري وزكريا أحمد.

وتمثلت المشاركة السعودية في أعمال الفنان الكبير عبد الحليم رضوي رائد الحركة التشكيلية السعودية، وأربعة أعمال للفنان الراحل الكبير فهد الحجيلان.

وأعمال عبد الله حماس وعبد الله نواوي وعبد الله إدريس وفهد خليف ومحمد الرباط وعبد الرحمن المغربي ومحمد الشهري وأحمد الخزمري ومحمد الجاد وباسم الشرقي وإبراهيم النغيثر ومحمد الأعجم ونوال مصلي وعلا حجازي وسحر عناني ونوف العويني وعصام عسيري ومحمد الخبتي وفايز أبو هريس وسعيد العلاوي وغادة زيتون وفاطمة الدهمش وأحلام المشهدي وثامر الرباط وعبد

العزيز بوبي عشر.وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل مدير أتيليه جدة للفنون، إن معرض "رمضانيات" أحد المعارض المهمة التي يحرص أتيليه جدة علي إقامتها بشكل سنوي تماشيا مع روحانيات الشهر الكريم، وهو المعرض الأم لكل المعارض التي تحمل نفس الاسم، حيث أقيمت دوراته المتعاقبة على التوالي دون انقطاع.وأشار قنديل إلى تنظيم أمسيات ثقافية بمشاركة الفنانين والنقاد، مؤكدا "اخترنا هذه البانوراما الفنية والثقافية البديعة الحافلة بالتنوع والتمايز والاختلاف لنتيح فرصة أكبر لكل الاتجاهات الفنية التى يجمع بينها خيط وحبل، عنوانه التميز الشديد إلى درجة الريادة لأسماء كثيرة تشارك فى احتفاليتنا الرمضانية السنوية الكبرى".