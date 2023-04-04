“تقليد شديد الفجاجة” .. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان وتتهمه بالتقليد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:50 مساءً - شنت الإعلامية ياسمين الخطيب هجوما على الفنان محمد رمضان بسبب مسلسله “جعفر العمدة”، متهمة إياه بتقليد كلا من الفنانين: نور الشريف ومصطفى شعبان اللذان سبق وقدما من قبل فكرة الزواج من أربعة نساء في مسلسلي “عائلة الحاج متولي” و “الزوجة الرابعة” .

كتبت ياسمين الخطيب في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “سنة 2012 كان فيه مسلسل رمضاني مكسر الدنيا اسمه “الزوجة الرابعة” .

تابعت: “أعتقد سبب نجاحه الساحق رغم بساطة قصته إن نموذج الرجل المزواج جاذب جداً للجمهور، إللي بيشوفه أيقونة للسيطرة والفحولة والجمدان، وهو نفس سبب نجاح سابقه “الحاج متولي”” .

أضافت: “سنة 2023 محمد رمضان بيقدم نفس اللي قدمه مصطفى شعبان ونور الشريف مع شوية إضافات هندي، ومع التأكيد إن التقليد شديد الفجاجة فيما يخص شعبان .. الفرق الجوهري إن نور الشريف ومصطفى شعبان دمهم خفيف” .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2023، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي .. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى .

ويشارك في بطولة المسلسل: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد داش، بيومي فؤاد وغيرهم .