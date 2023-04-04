عبير صبري: “عدم الخلفة نعمة وخلعي للحجاب غلطة وندمانة عليها”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:50 مساءً - كشفت الفنانة عبير صبري عن تفكيرها في وقت سابق في فكرة “تجميد البويضات”، ولكنها لم تستطع اتخاذ هذه الخطوة ومؤكدة على أنها لم تشعر بالندم على عدم قيامها بذلك، كما أنها ترى أن عدم الإنجاب يعد “نعمة” مثل الإنجاب .

قالت عبير صبري في تصريحات لها ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم: “فكرت مرة من سنين ومعرفش ليه ممشتش في الخطوة دي وكان وقت لسه مش متجوزة، قولت ممكن أعمل تجميد البويضات ده علشان لما اتجوز” .

تابعت: “أنا مش ندمانة خالص، موضوع عدم الخلفة ده أنا بعتبره نعمة زي ما الخلفة نعمة .. ربنا بيديكي حاجات وبياخد منك حاجات وهي في الحالتين نعمة لإن هو اللي عارف انتي ينفع تعملي إيه أو مينفعش تعملي إيه” .

وبسؤالها عن إذا كانت قد سبق وفكرت في كفالة أو تبني طفل، أجابت بأنها فكرت بالفعل في ذلك إلا أن المحيطين بها لم يشجعوها على ذلك وأخافوها من التجربة بسبب عدم التأكد من سلوك هذا الطفل فيما بعد، مشيرة إلى أن بعض الأمور يصعب اتخذا القرار بها .

وخلال اللقاء أعربت الفنانة عبير صبري عن ندمها على خلع الحجاب بعد فترة من ارتدائه، لافتة إلى أنها من الممكن أن تعود لارتدائه من جديد .

فعلقت على ذلك قائلة: “غلطة وندمانة عليها، بس إن شاء الله ممكن جدا ارجع البسه تاني في توقيت ربنا كاتبهولي” .