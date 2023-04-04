ميس حمدان: “زينة أخذت دوري في هذا الفيلم قبل التصوير بساعات”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ميس حمدان عن ترشحها وتعاقدها على بطولة فيلم “سيد العاطفي” مع النجم تامر حسني قبل الفنانة زينة التي جسدت شخصيتها بالفيلم .

أشارت ميس حمدان في لقائها مع المذيعة أمير بدر في برنامج “VIP” إلى أنها قبل استعدادها للتصوير بساعات تلقت مكالمة هاتفية بتأجيل التصوير، لتكتشف بعد ذلك إنه تم توكيل الدور إلى الفنانة زينة .

فقالت في تصريحاتها: “أنا لا أعرف أين هي الحقيقة ولكن اللي أنا أقدر أقوله إن أنا بعد عمر وسلمى كان فيه فيلم وكان عندي تصوير في الفيلم ده ولقيتهم بيكلموني يقولولي احنا أجلنا التصوير” .

تابعت: “واكتشفت حد جه قالي إن زينة طلبت من المنتج محمد السبكي إن هي عايزة الدور بتاعي، وأنا كنت ماضية وتصويري كان تاني يوم الصبح .. وقتها انقهرت وبكيت، بس هل دي الحقيقة أنا معرفش” .

أضافت ميس حمدان عن علاقتها بالفنانة زينة: “أنا لا أعرفها، بشوفها في مناسبات وسلامي عليها زي أي حد زميلة معرفهاش” .

واصلت: “طبعا أتضايق، لما يكون عندك تصوير تاني يوم الصبح ومؤهلة نفسيا انتي خلاص صاحية علشان رايحة تصوري وتلاقي المكالمة آخر الليل على الفجر يكلموكي يقولولك الفيلم اتأجل واكتشف إنه متأجلش” .