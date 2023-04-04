شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 13 .. هل يتلقى أحمد العوضى عرض عمل من أحمد بدير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف جابر (أحمد العوضى) خلال الحلقات الماضية من مسلسل ضرب نار بعد دخوله السجن على أحد رجال الأعمال المساجين الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، وشهدت نهاية الحلقة الماضية طلب جابر مقابلته، فهل تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13 أن يعرض أحمد بدير على جابر العمل معه.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 12

يذكر أن مسلسل ضرب نار الحلقة 12 شهد تراجع مهرة عن قرار إجهاض جنينها من جابر، كما وافقت على الزواج من زيدان (ماجد المصري) والإقامة في فيلته الخاصة برفقة أخواتها حتى ولادتها، فضلا عن قيامها بخلع جابر بعد دخوله السجن.



ياسمين عبد العزيز من ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.