شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من أحمد مكى لكل المشاهدين عن أضرار السوشيال ميديا فى الكبير أوى 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثر جونى بكلام شقيقه الكبير عن ما فعله من خلال جمع العديد من المشاهدات والمتابعين بخطوبة مزيفة على شروق "آيتن عامر" ليتراجع عن الأمر، ويكشف كل ما حدث خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوى 7.

وقال جونى: "أنت خلاص الموبايل بقى أفـيون عندكم أول ما تصحوا من النوم هو أول حاجة تبصوا عليها، وبالليل قبل ما تناموا آخر حاجة بتشوفوها برضوا واللي في النص بتابعوا الناس اللي زيي أنا وشروق حياة تافه وفيك انتو حابين تصدقوها".

وتابع في كلامه: "أحنا بقينا دلوقتي بنسافر عشان نصور السفرية مش عشان نستمتع بيها، ولما بنطلب أكل بنطلبه عشان نصوره مش عشان ناكله، الدنيا فيها حاجات كتير ألذ من الأشكال اللي زينا، انزلوا اكتشفوا الطبيعة اللي ربنا خلقها واكتسبوا خبرات حقيقية تفيدكم انتو عارفين؟ لو النت قطع عليكم في يوم من الأيام أقسم بالله العظيم هتلوصوا وهتكتشفوا إنكم ضيعتوا حياتكم كلها في ولا حاجة تفاهة بس الوقت ده لو كنتوا استثمرتوه عشان تتعلموا حاجة كان زمانكم بقيتوا أستاذة فيه".

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوى 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.

قصة مسلسل الكبير أوى 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم الذى يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.