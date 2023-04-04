خالد يوسف لميس حمدان: “متجبيش اسمي تاني على لسانك ومتتكلميش عليا خالص”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 02:43 مساءً - كشفت الفنانة ميس حمدان عن تفاصيل خلافها مع المخرج خالد يوسف بسبب رفضها تقديم مشاهد القبلات في فيلم “ويجا”، والتي كانت مرشحة به لتقديم الدور الذي قامت به الفنانة دوللي شاهين بعد ذلك .

أشارت ميس حمدان في مقابلتها مع المذيعة أميرة بدر ببرنامج “VIP” إلى أن المخرج خالد يوسف “حمقي” على حد وصفها في ردود أفعاله واعترض على عدم موافقتها على الدور وتقديم هذه المشاهد بشكل حاد مع محاولات الفنان هاني سلامة بطل الفيلم إقناعها به .

فقالت متحدثة عن تفاصيل ما حدث بينهما: “رحت المكتب وكان فيه هاني سلامة وقعد بيحاول يقنعني بالدور وأنا ساعتها كنت كتكوتة ومفهمش أي حاجة في الدنيا وكان عندي التمسك الفظيع إني مش هقدر أعمل مشاهد القبلات في الفيلم” .

تابعت: “قولتله يا أستاذ خالد مش هقدر، قالي انتي كده مش فنانة، بطلو الطريقة دي، انتو اللي بوظتوا الفن بطريقة تفكيركم دي زمان الفنانات مكانوش بيفكروا كده .. هو ليه وجهة نظر تحترم بس أنا معنديش الجرأة الكافية إني أعمل المشاهد دي” .

وأضافت ميس إنها طلبت من المخرج خالد يوسف أن تشاور والدتها في الأمر ثم قدمت اعتذارها عن الدور لعدم قدرتها على تقديم المشاهد الساخنة .. وعن ردة فعله بعد اعتذارها قالت: “هزقني، هو أكيد كان مقتنع بيا” .

واصلت: “الصحافة والناس عرفت إني كنت مرشحة، وأنا كمان كنت اتكلمت إني هعمل الفيلم، هزقني بقى وكلمني مكالمة اداني على دماغي جامد قالي انتي عايزة تربطي اسمك بيا وتشهري نفسك وانتي متجيبيش اسمي تاني على لسانك ومتتكلميش عني تاني خالص” .