عبير صبري: “جوزي معندوش أي سبب يخليه يخوني”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 02:43 مساءً - أكدت الفنانة عبير صبري على ثقتها الكاملة بزوجها أيمن البياع وأنه لا يمكنه خيانتها لعدم وجود أية أسباب تدفعه إلى القيام بهذا الأمر .

تلقت عبير صبري سؤالا خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم في فقرة “أخطر سؤال” جاء فيه: “لو صاحبة عمرك خطفت جوزك هتعملي إيه معاها ومعاه” .

لتجيب قائلة: “هو أنا أشك إن جوزي يخوني اصلا، لإن أنا بثق فيه جدا ومعندوش أي سبب يخليه يخوني يعني .. وصاحبة عمري دي متحصلش، مبقاش عندي صاحبة عمري” .

تابعت حول ردة فعلها في حال حدوث مثل ذلك: “لو ده حصل لا قدر الله هسيبهم هما الاتنين، يبقوا يستاهلوا ساعتها اللي عملوه” .

أضافت عبير صبري: “مفيش حاجة اسمها ست خطافة رجالة لإن العلاقة بين أي اتنين هي علاقة اختيارية، فإذا الراجل خان وراح لواحدة فهما الاتنين وحشين وغلط” .

فيما أشارت الفنانة عبير صبري إلى وجود نسبة عالية من التفاهم بينها وبين زوجها بعد مرور حوالي 5 سنوات على زواجهما ونضجهما سويا، بالإضافة إلى قدرتهما في تجاوز أخطاء بعضهما البعض .

وعلقت على ذلك قائلة: “هو في الأول كان أشقي مني كتير وأنا هادية، دلوقتي مع الوقت بدأ ياخد شوية من صفاتي ويسمع ويستوعب ويطبطب أكتر” .

ولفتت عبير إلى أنها لا تأخذ إذن زوجها في الأدوار الفنية التي تعرض عليها ولكنها تحكي له عنها وتأخذ برأيه، وأنه أحيانا كثيرا يكون متحمسا لعملها أكثر منها .

واصلت :”أنا مثلا السنة دي في رمضان اتعرض عليا أكتر من عمل فحكيتله، بس أنا مكنش عندي طاقة السنة دي إني اشتغل غير عمل واحد، وهو قعد يقولي لأ اشتغلي وبيتحمس جدا إنه يخليني اتحرك” .

وبسؤالها عن تصريح منسوب لها ذكرت به أن أشخاصا كثيرين يتمنون طلاقها من زوجها، قالت عبير صبري أنها لا تتذكر إدلاءها بهذا التصريح من عدمه .

واستطردت: “مش كل الناس طيبة ومش كل الناس شريرة، بس انتي مش سهل تعرفي قلوب الناس فيها إيه .. ممكن حد بيضحك في وشك ويكون حاجة تانية في ضهرك وأنا في العموم دايرة علاقاتي ضيقة جدا” .