“انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟”.. فارس كرم يسخر من ميريام فارس!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 02:43 مساءً - سخر الفنان اللبناني فارس كرم من مواطنته الفنانة ميريام فارس بعد تغريدتها الأخيرة عن تفاصيل القضية الّتي رفعتها ضدّه، وذلك عبر حسابه الرسمي عل موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

فكتب الفنان فارس كرم في أوّل ردّ له على ميريام فارس التالي: “ارحمي حالِك.. والله العظيم عيب اسبوع الآلام. انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟”.

وكانت ميريام فارس قد نشرت صورة من تعهد فارس كرم بعدم التعرض لها وعلقت كاتبة: “الموضوع انتهى من ٦ اشهر، القاضية غادة عون اصدرت القرار ونهيت القضية ب ٢٤ ساعة”.

وتابعت “فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة “عكس ما كان عم يتوعّد” وتم تركه لقاء سند إقامة، والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها.”.