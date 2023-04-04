القشطة ياسمين صبري تنافس سما المصري وصافيناز بوصله رقص شرقي بالبكيني ومتابع: كسحتي رانيا يوسف و فيفي عبده ..شاهد الان

عدن - ياسمين التهامي - اشعلت الفنانه ياسمين صبري الوسط الفني مجددا بوصله رقص غير وهي ترتدي فستان اسود مكشوف اظهر جسمها بالكامل

وقامت بوصله رقص داخل فندق بدبي دامت لمده نصف ساعه وقامت بنشره علي صفحتها الرسميه وبعد نشرها بساعات اثار جدلا واسع داخل الوسط الفني وتصدر الفديو ترند تويتر ونال هذا الفيديو انتقاد كبير وواسع من الجمهور لاحتواء الفديو علي لقطات من الفنانه ياسمين صبري.

ونشأت في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى في المدينة، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا. ياسمين هي المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة، وقد تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

كشفت ياسمين عن أنها تمتاز بالعديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير. كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا. بدأت ياسمين مشوارها مع السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة

اثاره الفنانه ياسمين صبري الجدل بنشور فديو لها داخل الفنادق الشهيره بدبي وهي تقوم بوصله رقص شرقي وقامت الفنانه ياسمين صبري بنشر الفديو علي صفحه الرسميه علي انستغرام وبعد نشر الفديو بساعات اثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني ونال انتقاد الكثير من المتابعين للفنانه ياسمين صبري.. شاهد الفديو قبل الحذف.

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