شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 13 .. ما مصير طفل جابر بعد زواج مهرة من زيدان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقة أمس من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث، خاصة بعد قرار مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلع جابر (أحمد العوضى) بعد دخوله السجن، وقبول المحكمة دعوى الخلع، ثم موافقتها على الزواج من زيدان (ماجد المصرى) بعد ولادة طفلها، ومن المتوقع أن يشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 13 تصاعد كبير فى الأحداث.



ضرب نار

مسلسل ضرب نار الحلقة 13

فبعد قرار مهرة الزواج من زيدان والعيش فى فيلته حتى ولادتها، من المقرر أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13 معرفة مصير طفل جابر، خاصة بعد أن قررت مهرة عدم إعلامه بوجوده، فهل تكتب الطفل باسم زيدان؟.



ماجد المصري من ضرب نر

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.