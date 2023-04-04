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شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو ينفى شائعات دخوله علاقة عاطفية مع مايا جاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفى النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، شائعات دخوله فى علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء البريطانية مايا جاما، بعد انتشار أخبار تربط بين الثنائي مرة أخرى.
رد نجم هوليوود، البالغ من العمر 48 عامًا، على مزاعم أنه كان يرى مضيفة Love Island ، البالغة من العمر 28 عامًا، حيث يوجد بينهما أصدقاء مشتركين، ونفى سلسلة الشائعات الجديدة بعد أن قال مصدر لصحيفة The Sun إن ليو الذى كان على صلة مؤخرًا بجيجي حديد، على اتصال منتظم مع مايا وهناك سلسلة من المواعيد بينهما.
ليو ومايا
وقال المصدر: "لقد خرج كلاهما مؤخرًا من علاقات طويلة الأمد، لذا لم يندفع أى منهما إلى أى شىء - إنهما يستمتعان ويريان كيف ستسير الأمور"، فيما يقال إن الثنائي قضيا وقتًا في نيويورك الشهر الماضى، حيث كانا يعملان، كما تم تصويرهما وهما يغادران نادى لو بياف فى باريس الشهر الماضي مع أصدقائهما.
مايا جاما
ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد يعاودان الظهور من جديد
وعلى جانب آخر يشار إلى أن شائعات أخرى سبق وطاردت ليوناردو دى كابريو، حول وجود علاقة بينه وبين عارضة الأزياء جيجي حديد، وذلك بعدما رصدت أعين المصورين - فى وقت سابق - خروج كل منهما بصورة منفردة ولكن من نفس المكان، مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها أكثر من موقع أجنبى وظهر خلالها كلاً من الثنائى وهو يخرج من مطعم شهير في ميلانو.
التقارير أضافت أن خروجهما بالتأكيد من نفس المكان وفى نفس الليلة لا يعد مصادفة، وهو ما يعد نذير يشير إلى إمكانية ظهور فصول جديدة في علاقتهما معاً رغم التأكيدات التي أشارت في وقت سابق لانتهاء العلاقة، وذلك بعد أيام من ظهور العارضة ومقدمة البرامج مايا جاما برفقة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو معًا ليلتين متتاليتين وسط احتفالات بافتا في نهاية الأسبوع الماضي، وكانت مضيفة برنامج Love Island 28 عامًا ، والممثل ، 48 عامًا، في Chiltern Firehouse ليلة السبت، قبل BAFTAs .
ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد يعاودان الظهور من جديد
وفي الليلة التالية يوم الأحد الماضي، حضر كلاهما نفس الحفلة اللاحقة لـ BAFTA في نادي أعضاء أنابيل ، برعاية British Vogue And Tiffany & Co.
كما تعرض النجم ليوناردو دى كابريو لانتقادات واسعة مؤخراً بعد الأخبار التي ربطت بين اسمه وبين فتاة تبلغ من العمر 19عاماً فقط، إذ تعرض لحملة كبيرة من السخرية مثلما ظهر عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع موقع tmz لكشف حقيقة الأمر من خلال تقرير.