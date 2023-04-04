شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو ينفى شائعات دخوله علاقة عاطفية مع مايا جاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، شائعات دخوله فى علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء البريطانية مايا جاما، بعد انتشار أخبار تربط بين الثنائي مرة أخرى.

رد نجم هوليوود، البالغ من العمر 48 عامًا، على مزاعم أنه كان يرى مضيفة Love Island ، البالغة من العمر 28 عامًا، حيث يوجد بينهما أصدقاء مشتركين، ونفى سلسلة الشائعات الجديدة بعد أن قال مصدر لصحيفة The Sun إن ليو الذى كان على صلة مؤخرًا بجيجي حديد، على اتصال منتظم مع مايا وهناك سلسلة من المواعيد بينهما.



ليو ومايا

وقال المصدر: "لقد خرج كلاهما مؤخرًا من علاقات طويلة الأمد، لذا لم يندفع أى منهما إلى أى شىء - إنهما يستمتعان ويريان كيف ستسير الأمور"، فيما يقال إن الثنائي قضيا وقتًا في نيويورك الشهر الماضى، حيث كانا يعملان، كما تم تصويرهما وهما يغادران نادى لو بياف فى باريس الشهر الماضي مع أصدقائهما.



مايا جاما