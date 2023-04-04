شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة يكتسح تطبيق "تيك توك" بعد عرض 12 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى يعرض على قناة dmc، ومنصة watch it، تطبيق تيك توك بعد عرض 12 حلقة كاملة، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع العمل فى تيك توك، وانتشرت مقاطع المسلسل بجميع مشاهده فى التطبيق، بخلاف التعليقات والكوميكسات والأغانى التى يضعوها الجمهور ورواد التطبيق على مشاهد المسلسل، بالإضافة إلى أن المسلسل ترند يومياً على مواقع التواصل الاجتماعى.



محمد رمضان والمخرج محمد سامى

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات، سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سويا نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.



