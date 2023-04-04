شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الفنانة عواطف حلمى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم الثلاثاء، الفنانة عواطف حلمى بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 4 أبريل عام 1942 وكانت تحب التمثيل من صغرها تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل والتحقت بمسرح التليفزيون، ثم التحقت بفرقة "مسرح الحكيم"، عام 1990 كان عام تحول فى مسيرتها الفنية بسبب إعلان شاركت فيه وقتها، ولفت انتباه المخرجين إلى دورها كممثلة، فتوالت عليها الأدوار التى لمعت من خلالها للجمهور وهى جدة نور النبوى نجل الفنان خالد النبوي وكرمت في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.

وشاركت عواطف حلمى فى الكثير من الأفلام السينمائية، أبرزها: "بحلم يا دنيا، ألوان السما السبعة، حين ميسرة، هى فوضى، خالى من الكولسترول، مبروك وبلبل، أنت عمرى، امرأة هزت عرش مصر".

كما شاركت فى بعض المسلسلات الدينية منها مسلسل "نور الإسلام" ومحمد رسول الله، ومن أهم المسلسلات التى شاركت فيها: "رأفت الهجان، ليالى الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، حدائق الشيطان، رأس الغول، كلبش، لآخر نفس، مولانا العاشق"، تزوجت عواطف حلمى من مهندس الديكور المسرحي مجدي رزق، رزق الثنائي بابنتهما أماني وابنتهما جيهان، وتوفي زوجها عام 2011.