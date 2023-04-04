انطلاق ليالي رمضان في قصر ثقافة روض الفرج

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبرئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الاثنين، ضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة.

اقرأ أيضًا: الغناء الشعبي يحيي افتتاح ليالي رمضان في ثقافة الشرقية

تضمنت الفعاليات عددًا من الفقرات التي تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبدأت بعرض للسيرة الهلالية، لشاعر السيرة عزت قرشي السوهاجي وفرقته، تناول في أولى الليالي سيرة الأميرة الجاز تطلب من الأمير أبو زيد أن تذهب لزيارة أشقائها الثلاثة يحيى ومرعي ويونس في سجن تونس، بمشاركة الفنان الشعبي محمود مطاوع السوهاجي، والعرض قدمته الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية.

طقوس التراث الشعبي في رمضان

وعقدت محاضرة بعنوان "طقوس التراث الشعبي في رمضان" قدمها د. محمد ريحان باحث في التراث الشعبي، أدارها الكاتب الصحفي شهاب عماشة، تناول "ريحان" في حديثه عادات رمضان القديمة ومظاهر الاحتفال برمضان مثل المسحراتي، الفانوس، وعادات الأكل والأمثال الشعبية، وأغاني الأطفال مثل وحوي يا حوي، كما أشار إلى تأثير السوشيال ميديا على هذه المظاهر واندثارها، وعدم وجود البهجة والفرحة برمضان.

وعلى مسرح القصر قدمت فرقة كورال مركز الجيزة الثقافي مجموعة من الأغاني المتنوعة منها "والله ما طلعت شمس، اللهم صل على محمد، قمر، مدد، على باب الله، اللمة أحلى، شحات الغرام، مال القمر، سلطان أهل الهوى، الليلة الكبيرة"، بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، أعقب ذلك تقديم عرض فني لفرقة التنورة، تضمن تنورة استعراضي، مع فاصل صعيدي، الفرقة بقيادة محمد صلاح.

جاء الافتتاح بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف على برنامج ليالي رمضان بروض الفرج، حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي للمناطق بديلة

العشوائيات، د. منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، د. الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية.

معرض للحرف التراثية

بدأت الفعاليات بتفقد معرض للحرف التراثية والورش الفنية، ضم العديد من أشغال الحرف التراثية واليدوية منها "جريد، نخيل، خوص بامبو، أركت، سمار، الخزف والفخار، السجاد، الكليم، الخرز، الحصير، فن الديكوباج، الزجاج المعشق، الطرق على النحاس، الخيامية، الخرط العربي والأرابيسك ورق البردي لوجوه على قائمة التراث الثقافي غير المادي".

إلى جانب معرض الورش والأشغال التراثية وتتضمن "إكسسوارات، خيامية، مكرمية، أشغال الحلي، أشغال الجلود، الحفر على الصدف والجبلان، والسيرما، والتلي والتطريز السيناوي" والمعارض والورش تقدمها الإدارات العامة: ثقافة الشباب والعمال، ثقافة المرأة، ثقافة القرية، القصور المتخصصة، أطلس المأثورات الشعبية.

ورش الفنية لثقافة الطفل

كما نفذت العديد من الورش الفنية لثقافة الطفل منها "رسم على الوجه، عمل فانوس رمضان بورق الكانسون وألوان الجواش، تصنيع مجسمات ورقية ثلاثية الأبعاد لهلال رمضان باستخدام ورق المناديل، صلصال ثنائي الأبعاد ملامس بالأقلام، رسم فانوس رمضان وليالي رمضان بطريقة الكشط، تصنيع الأراجوز باستخدام ورق الكانسون الملون" وغيرها من الورش، وشهد اليوم زيارة أطفال حي أهالينا إحدى المناطق الآمنة بديلة العشوائيات، إلى جانب عمل مطوية بعنوان "يوم النصر" احتفالا بانتصارات العاشر من رمضان.



تقام الفعاليات بالقصر يوميًا في التاسعة مساء وتستمر حتى 21 رمضان، الموافق 12 أبريل الحالي.