الأوبرا في رمضان 2023| علي الحجار على المسرح الكبير.. الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان الكبير علي الحجار، حفلًا غنائيًا في الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات السهرات الرمضانية المقامة هناك وتضم عددًا كبيرًا من رموز الغناء.

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من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 6 أبريل في الساعة الـ 9 والنصف مساءً على المسرح الكبير.

حفلات الأوبرا في رمضان 2023

أعدت دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، برئاسة الدكتور خالد داغر، برنامجًا فنيًا ثريًا احتفالًا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلًا وأمسية فنية وثقافية تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساءً على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.

ومن المقرر أن تضم عروضًا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا.



تفتتح الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف الذى يحتضن 8 عروض تنطلق اعتبارًا من أول إبريل وتبدأ بحفلين متتاليين لفرقة الموسيقات العسكرية وطلاب فصول مركز تنمية المواهب، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة أيامنا الحلوة، دينا الوديدي وفرقتها،

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الحضرة للإنشاد الصوفي، الشيخ ياسين التهامي.ويشهد المسرح الكبير 4 حفلات يحييها كل من الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، الفنان الكبير علي الحجار، فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، الفنانة عبير نعمة بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.ويقام على المسرح الصغير 11 سهرة عربية وإسلامية تستعرض ملامح من التراث الموسيقى والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها منها باكستان، فلسطين، إندونسيا، اليمن، بنجلاديش إلى جانب أمسية شعرية وندوة ثقافية.وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل لفرقة الإنشاد الديني وآخر ضمن سلسلة وهابيات.وتمتد الفعاليات لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، إذ يقام 4 عروض لكل من فريق على مر الأجيال، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي وفرقة أم كلثوم إلى جانب صالون ثقافى.