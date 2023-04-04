افتتاح معرض الكتاب المسرحى فى دورته الثانية بالأعلى للثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى الدورة الثانية من معرض الكتاب المسرحى، المقام ببهو المجلس الأعلى للثقافة، وتنظمته لجنة المسرح بالمجلس، وذلك بداية من مساء أمس الإثنين الموافق 3 من شهر أبريل الجارى.

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وسيواصل المعرض أيامن إلى الأحد المقبل الموافق 9 من شهر أبريل الجارى؛ ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ثمرة للتعاون

ومن ناحيته، أوضح الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن هذا المعرض جاء كثمرة للتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة مع أبرز المؤسسات المعنية بالنشر فى مصر، ومن بينها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومى للترجمة، المركز القومى للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، اتحاد الناشرين المصريين، دار المعارف، وأضاف أنه من المقرر تطبيق خصم بنسبة 50 فى المائة

على سعر جميع الكتب الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة.

وأشار إلى أن المجلس يقدم خمسة عشر إصدار جديد خلال هذا المعرض، وهى على النحو التالى:

1- سلسلة أبحاث المؤتمرات آفاق التنمية المستدامة (4 أجزاء).

2- المناخ وأثره على الزراعة فى مصر.

3- الوعى وقضايا الشباب.

4- الموسيقى والغناء فى حياة العقاد.

5- أصداء الريح.

6- اليهود فى الوطن العربى.. عزلة أم انتماء.

7- رؤى ثقافية مصرية وعالمية.

8- محمد فتحى سيرة ومسيرة.

9- الدراسات المستقبلية فى علم السياسة.

10- مستقبل الثقافة فى مصر.

11- وداعا نوتردام.

12- وثائق ومدونات لجنة جمع التراث رواد المسرح للغناء.