فنانة شهيرة: “هيفاء وهبي مش حباني وعايزة تقلل مني”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:50 مساءً - تحدثت الفنانة ميس حمدان عن خلافها مع الفنانة هيفاء وهبي، والذي ظهر بشكل كبير خلال مشاركتهما في برنامج “شكلك مش غريب” الذي تم عرضه عبر شاشة قنوات “MBC” في عام 2014 .

أشارت ميس حمدان خلال استضافتها في برنامج “VIP” مع المذيعة أميرة بدر إلى أنها شعرت خلال البرنامج التي شاركت به ضمن المتسابقين بأن هيفاء وهبي لم تكن تحبها وكانت تقلل منها أحيانا ومن أدائها بصفتها عضو في لجنة التحكيم .

فقالت: “كنت حاسة هيفاء مكنتش حباني ودي حاجة ترجعلها، مش مطلوب من كل الناس إنها تحبك .. فيه ناس بتقابليهم وبيبقى فيه بينكو كيميا وفيه ناس مش بتحسي إن الكيميا دي موجودة” .

تابعت: “حسيت إنها مكنتش بتديني التقدير صح لما اطلع على المسرح وعايزة تقلل مني .. لو غارت هو أنا ميتغرش مني .. بس هي أجمل بكتير وأنجح بكتير وهي ساعتها أنا فين وهي فين، أنا لا أقارن نجاحي بنجاحها، بس هذا لا يقلل من شأني” .

أضافت ميس: “أنا صغيرة وحلوة ومبدعة كنت في الفقرات اللي أنا بعملها، أنا حسيت في حد مش حاببني ولاحظت إن مفيش كيميا” .

وبسؤالها عن رأيها في أداء هيفاء وهبي بالتمثيل والغناء، أجابت ميس حمدان: “ممثلة جيدة، هيفاء عندها كاريزما قوية جدا ومجتهدة وشاطرة جدا وملكة الإغراء بلا منازع” .

واصلت في تعليقها على الفنانة هيفاء وهبي: “لازم كل المطربات وكل اللي بيغنوا يدعولها، هي فتحت سكة للبنات الحلوين اللي صوتهم مش حلو إنهم يغنوا بثقة .. هي أكيد مؤدية مش مطربة وعارفة كده كويس” .