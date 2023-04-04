بعد أزمة “دفعة لندن”.. مي العيدان ترد على احمد البشير: “عمري ما سمعت فيه”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:50 مساءً - ردت الاعلامية الكويتية مي العيدان على الاعلامي العراقي احمد البشير بعد ان قال في مقابلة تلفزيونية له انه لا يعرفها، وذلك ردا على تغريدة سابقة له توعد فيها مي العيدان على خلفية دفاعها عن مسلسل “دفعة لندن”.

وقال احمد البشير خلال المقابلة، ردا على سؤال ان كان قد قصد مي العيدان بتغريدة، أنه “لا يعرف من هي مي العيدان” وانه كان قد تفاجأ من كلامها عن العراق.

وتابع “عندها مشكلة الظاهر وما شفت انه الموضوع مستاهل الواحد يحكي فيه بصراحة”.

بدورها ردت مي العيدان بشكل مباشر على كلام احمد البشير حيث كتبت ردا على احدى التعليقات: “وليش حبيبتي زعلانه عادي مافيها شي حقه مايعرفني حتى انا ما اعرفه ولا عمري سمعت فيه بس لما سوو التغريده المزوره سويت سيرج عنه عرفت ان مذيع عنه برنامج يسخر فيه من الفاسدين بالعراق انا ماعندي اهتمام بالشأن العراقي . . الفن يمكن لكن شأن العراق بشكل عام وسوالف حكومتهم والاوضاع عندهم اخر همي مو شغلي انا لي في بلدي غير جذيه مايخصني ولا ملزومه اعرف كل واحد ف انتي ليش زعلانه حتى انا ما اعرفه الله يوفقه”.