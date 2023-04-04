شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تغادر برشلونة وتغلق صفحة بيكيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت النجمة الكولومبية شاكيرا برشلونة إلى الأبد بعد أن قررت إغلاق صفحة علاقتها بـ بيكيه، حيث كانت حياة شاكيرا مليئة بالضطراب ليس فقط بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه بسبب الخيانة الزوجية لكن أيضًا بسبب الظروف الصحية المعقدة لوالدها والتى نقلته إلى المستشفى فى برشلونة.

شاكيرا توجه رسالة قاسية إلى بيكيه قبل رحيلها من برشلونة

وضعت النجمة العالمية شاكيرا حدًا للتكهنات بشأن مستقبلها بعد الانفصال المثير عن جيرارد بيكيه، مؤكدة رحيلها عن المدينة الكتالونية، حيث كشفت من خلال حسابها علي موقع "إنستجرام"، عن مغادرة برشلونة، موجهة رسالة إلى بيكيه.

ونشرت شاكيرا صورة لمدينة برشلونة وعلقت عليها: "قررت أن أظل فى برشلونة لأمنح أطفالى الاستقرار، وهو نفس ما نبحث عنه الآن فى ركن آخر من العالم بجوار العائلة والأصدقاء والبحر".

شاكيرا

وأضافت: "اليوم نبدأ فصلا جديدا فى البحث عن سعادتهم، شكرًا للجميع الذين قاموا بركوب الأمواج معى هناك فى برشلونة، المدينة التى تعلمت فيها أن الصداقة هى بلا شك أقوى من الحب، شكرًا لكل من شجعنى هناك وجفف دموعى وألهمنى وجعلنى أنمو".

ولم ترغب المغنية الكولومبية فى تفويت الفرصة لإطلاق سخرية جديدة على زوجها السابق جيرارد بيكيه، وأكدت فى تصريحها أنها "فى برشلونة تعلمت أن الصداقة بلا شك أطول من الحب"، وهى رسالة مباشرة واضحة للاعب برشلونة السابق.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية - فى وقت سابق - أن شاكيرا ستبدأ حياتها الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية مع طفليها بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن بدأت مواعدة رجل غير معروف فى المدينة الأمريكية ميامى. ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية، كانت تسعى المغنية وكاتبة الأغانى الكولومبية شاكيرا، للانتقال إلى ميامى مع ولديها ميلان، 10 أعوام، وساشا، ثمانية أعوام، بعد انفصالها عن والد الأطفال جيرارد بيكيه، 36 عامًا. اسرة شاكيرا شاكيرا أخطرت المقربين منها مغادرة إسبانيا نهائيا شاكيرا أخطرت المقربين منها مغادرة إسبانيا نهائيا قال موقع فانيتاتيس الإسبانى الشهير لعروض الترفيه، يوم الجمعة، إن شاكيرا أبلغت المقربين منها والمسعفين الذين كانوا يعتنون بوالديها المسنين أنها ستغادر إسبانيا نهائياً بحلول نهاية الأسبوع. وذكر جزء كبير من دائرة المغنية المقربة أنهم يعرفون بالفعل أنها ستغادر، حيث توقف الأطفال عن المشاركة فى الأنشطة الترفيهية مثل لعبة البيسبول منذ بعض الوقت، كما أشاروا أنها على علاقة بشخص جديد لم يكشف عنه بعد، وذكرت الصحيفة أيضًا أن الأطفال لن يعودوا إلى مدارسهم بعد عطلة عيد الفصح.

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