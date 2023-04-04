شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد ضيف شرف فيلم رمسيس باريس وتظهر بشخصيتها الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة جومانا مراد كضيفة شرف خلال أحداث فيلم رمسيس باريس للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023، وتظهر جومانا خلال أحداث الفيلم بشخصيتها الحقيقة.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفي خاطر & أوس أوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وتواصل جومانا مراد تصوير مشاهدها في مسلسل عملة نادرة بالتزامن مع عرضه خلال شهر رمضان الجارى، والعمل بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مسلسل عملة نادرة يعرض حصرياً على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وتعرض على قناة CBC دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء بجانب العرض على Watch it الساعة 8 مساء.