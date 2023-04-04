شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، حيث إنه من مواليد 4 أبريل 1984 حاول جاهدًا أن يصنع لنفسه تاريخ فنى سواء في السينما أو الدراما ولكن للقدر كان رأى آخر فاقتصرت أعماله على عدد قليل.

بدأ هيثم أحمد زكى مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2، وعلى الرغم من مسيرته الفنية القصيرة ولكن ذاكرته سوف تظل خالده في وجدان الجميع.

ومن أفلامه التي شارك فيها: "حليم، البلياتشو، كف القمر ، نقطه دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز2"، أما المسلسلات:" الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، إمبراطورية مين، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش 2، وآخر عمل درامى كان فى مسلسل "علامة استفهام" الذى عرض فى عام 2019

وفى صباح يوم الخميس 7 فبراير 2019 استيقظ الوسط الفني على صدمة كبيرة وهو وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى عن عمر يناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة ومات وحيدًا.