شكرا لقرائتكم خبر عن سينما الهناجر تعرض 3 أفلام ارتبطت بشهر رمضان والبداية بـ "عسل أسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سينما الهناجر خلال شهر رمضان 3 أفلام ارتبطت بالشهر الكريم وهي: عسل أسود، في بيتنا رجل، إضراب الشحاتين والبداية ستكون بعد غدٍ الخميس الموافق 5 أبريل في التاسعة مساء مع فيلم "عسل أسود" والذي سيعقبه ندوة يديرها الإذاعي إمام عمر بحضور مخرج الفيلم خالد مرعي، ومدير التصوير سامح سليم.

النشاط السينمائي في سينما الهناجر يقام برعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبو الحسن و بإشراف المخرج السينمائي أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي والذي سوف يتصادف ذلك اليوم مع عيد ميلاده الـ 60 وخروجه علي المعاش .

يعرض هذا النشاط السينمائي الرمضاني من خلال ثلاث مراكز إبداع هي : سينما الهناجر بساحة الأوبرا بالقاهرة، وسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بشارع فؤاد، وسينما مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة والحضور مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.

فيلم "عسل أسود " عرض عام 2010، بطولة النجم الكوميدي أحمد حلمي ويشاركه في الفيلم كلا من إدوارد وأنعام سالوسة وإيمي سمير غانم ، ويتحدث الفيلم عن شخصية «مصري سيد العربي» (احمد حلمي) الذي ترك مصر وهاجر إلى أمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد عشرين عاما يعود لبلده ولديه رغبة في الاستقرار بها بعد وفاة والديه ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكي وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلى أن يتعرض لحادث يفقد فيه هذا الجواز فتتغير معاملة الجميع معه إلى النقيض فيقرر التمرد على هذا الوضع.