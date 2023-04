ميريام كلينك تنفعل وتنسحب من مقابلة بسبب هذا السؤال من هشام حداد!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 06:50 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك عن انسحابها من مقابلة مع مواطنها الاعلامي هشام حداد بعد طرحه سؤال اعتبرته استفزازي.

ونشرت ميريام كلينك، عبر جسابها على انستغرام، مقطع فيديو يرصد لحظة انسحابها من المقابلة بسبب سؤال عن عمرها وهو ما اثار استغراب هشام حداد الذي قال لها: “اذا سألنك عن عمرك بتفلي؟”.

وعلقت كلينك على الفيديو كاتبة: “Tfeh I will never do any interview Lebanese in my life صحافة صفرة سوؤالات بايخة

