شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان غنام غنام يعرض "بأم عينى 1948" فى ذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفنان الفلسطيني الكبير غنام غنام مسرحيته (بأم عيني 1948) في ذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين ونادي الجليل بمخيم إربد الذى تعرض فيه المسرحية وذلك بعد غدٍ الخميس الموافق 6 أبريل.

ومسرحية "بأم عيني" عرضت مؤخرًا بمهرجان "المنصورة المسرحي" في دورته الثانية والذي كان يحمل اسم الفنان الكبير عبدالغفار عودة، وتم عرض المسرحية أكثر من مرة لنجاحها والإشادات النقدية والجماهيرية التي نالتها بعد العرض الأول .

العرض يسرد جوانب من تجربة حقيقية، ويسلط الضوء على حياة أهالينا في فلسطين المحتلة منذ 1948، وعن مظاهر تمسكهم بهويتهم والدفاع عنها، ومن بينها مثلاً قبور شهداء ثورة البراق عام 1929 في مدينة عكا.

"بأم عيني 1948" مونودراما من تأليف وإخراج وأداء تمثيلي للفنان غنام غنام، و يرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قام بها الفنان غنام غنام عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول "الأرض بتتكلم عربي"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.

هذا العرض يعد الحلقة الثالثة بعد عرضين قدمتهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى)، والعروض الثلاثة لها منهجية هي أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح، وكل ما يلزم وحسب القاعة هو Head mic وأما الإضاءة فمفتوحة أيضا .