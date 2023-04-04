شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية "سيب نفسك" للدكتور جمال ياقوت يوم 15 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث، بأن قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام تستعد لافتتاح العرض المسرحي "سيب نفسك" للمخرج جمال ياقوت المقرر عرضه بعد غدٍ الخميس الموافق 15 رمضان في التاسعة مساءً.

يأتي ذلك وفقًا للخطة السنوية للمسرح الحديث والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بالمسرح القومي في حضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

مسرحية سيب نفسك مونودراما غنائية استعراضية للفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين د أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.

الدكتور جمال ياقوت حاصل على الدكتوراه في الإخراج والإنتاج المسرحي عام 2011، ويعمل رئيسًا لقسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل – أكاديمية الفنون، وهو أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي المساعد بقسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية – مصر، ومنتدبًا للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية – فرع الإسكندرية، والمعهد العالي للفنون الشعبية بالقاهرة، وقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبكلية السينما والفنون الأدائية بجامعة بدر.

‎بدأ ممارساته المسرحية ممثلًا عام 1982، ثم تحول إلى الإخراج، وأخرج ما أكثر من 70 عرضا، وحصلت عروضه على الكثير من الجوائز منها حصول عرض "بيت الدمية" على ثلاث جوائز في الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2006، جائزة أفضل مخرج صاعد، وحصول عرض "القرد كثيف الشعر" على خمس جوائز في الدورة الرابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري منها جائزة أفضل عرض وأفضل مخرج، كما حصل عرضه "القصة المزدوجة للدكتور بالمي" على سبع جوائز في مهرجان المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزتين في الدورة السابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بالإضافة لترشحه لثلاث جوائز أخرى، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2014 ، وكان رئيسا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لمدة دورتين

متخصص في مجال "الإنتاج المسرحي"، حيث تخرج في كليتي التجارة عام 1986، والآداب – قسم المسرح عام 2004، وأعد رسالة الدكتوراه بعد دراسات تحليلية لنظم الإنتاج في إنجلترا، وفرنسا، والسويد، ومصر.