الحلقة 12.. سخية تفتتح محل جزارة ومنصور يسعى للزواج منها

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 12 من مسلسل "وعود سخية" بطولة الفنانة حنان مطاوع، حيث افتتحت سخية حنان مطاوع محل الجزارة.

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مواعيد عرض "وعود سخية" والقنوات الناقلة

وذهبت للمشرحة للتعرف على جثة المعلم فهيم وظلت تصرخ قائلة :" يا ضهري يا سندي"، كما ذهبت الى شيخ لتشكو له ضيق الحياه عليها وظلمها من الجميع.

بينما يقرر منصور الزواج من سخية بعدما حصل على اموال طائلة، بغض النظر عن موافقتها او موافقة زوجته رجبية.

ويعرض المسلسل على قناة النهار الساعة 12 منتصف الليل وعلى قناة النهار دراما الساعة 1 صباحا.

وتدور أحداثه حول، شخصية تعرضت للظلم والقهر، كما تعرضت لاتهامات كثيرة وهي بريئة

منها، موضحة أن الشخصية تمر بتحولات كثيرة، تدفعها إلى الانتقام من كل الناس التي تآمرت عليها.

أبطال مسلسل وعود سخية

ويشارك في بطولة مسلسل وعود سخية باقة كبيرة من النجوم البارزين، منهم، الفنانة حنان مطاوع، نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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