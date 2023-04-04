سارة التونسي تريند بعد مشهد مؤثر في "فلوجة" وتؤكد: نفسيتي تعبت

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد سارة التونسي في الحلقة 12 من "فلوجة"، وذلك بعد الرسالة المؤثرة التي وجهتها للطلبة من عواقب تجربة المخدرات والتي تودي للوفاة.

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يأتى ذلك بعد وفاة أحد الطلبة في المدرسة بسبب المخدرات، من جانبها كشفت التونسي كواليس المشهد قائلة أنه واحد من المشاهد الصعبة للغاية، مشيرة إلى أن صعوبته كانت بسبب ما يتعرض له بعض الشباب من تجارب أشياء خاطئة قد تودي بحياتهم، وهو أمر يحدث في جميع أنحاء العالم وعلينا محاربته، وتوعية أبناءنا بخطورة المخدرات.

وأضافت أن المشهد أثر عليها نفيسًا بكل تأكيد كونها شعرت أنه بالفعل يمكن أن يلقى شاب أو فتاة حياته نتاج تجربة لا يعرف عوقبها، مشيرة بسعادتها بتفاعل الجمهور مع الحلقة وردود الأفعال التي وصلتها.



وعن الشعبية التي يحققها "فلوجة"، أشارت أن العمل يلقى شعبية التي في الدول العربية، مشيرة إلى أنها تأتيها ردود أفعال من جمهور في الدول العربية وخاصة مصر بكل تأكيد بجانب تونس وهو أمر يدعو

للبهجة أن تصل بالعمل إلى خارج حدود تونس.



ولفتت سارة إن العمل في أجواء صحية كما كان العمل، وحالة الود التي تجمع جميع أبطال العمل هو ظهوره بهذا الصدق على الشاشة، متابعة أن الشخصية مازالت تخفي مزيد من التفاصيل ستظهر في الحلقات المقبلة، مشددة أن الجمهور واع ويشاهد بتركيز شديد لذلك تعليقاته الإيجابية تضيف بهجة للفنان.



ويشارك في بطولة المسلسل، ريم الرباحي، فارس عبدالدايم، نضال السعدي، نسيم بورقيبة،المنتج فاضل بن عمّار، ومن إخراج سوسن الجمني.



وكانت آخر أعمال سارة التونسي مسلسل «بـ100 وش» والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته نيللي كريم، وشريف الدسوقي، وإسلام إبراهيم، ومن إخراج كاملة أبوذكري، وإنتاج العدل جروب.

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