شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلاً غنائيًا فى بغداد أول أيام عيد الفطر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الفطر في بغداد بالعراق يوم 22 أبريل الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياتها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.





وطرحت النجمة نانسى عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بدي حدا حبو"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

وطرحت النجمة نانسى عجرم، مؤخراً أغنية "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.