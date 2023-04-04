بعد عملية التجميل الأخيرة.. حلا شيحة تُشعل مواقع التواصل بملامحها بعد أن تغيرت جذريًا.. هكذا أصبحت!! – صورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 02:47 صباحاً - انتقادات كثيرة تعرضت لها الفنانة حلا شيحة، من قبل روّاد السوشيال ميديا الذين لاحظوا تغييرات كثيرة على ملامحها في أحدث صورها التي تشاركها، مقارنة بالفترة الماضية واتهموها بالمبالغة بعمليات التجميل .

حلا شيحة حديث الجمهور بسبب التجميل

وانصبّت تعليقات الجمهور على ملامح حلا شيحة الجديدة ، وأعرب الجمهور عن صدمته من التغييرات الطارئة على شكلها، بدءا من الشفاه المنتفخة، والخدود الممتلئة، والحواجب المرفوعة الكثيفة، الى جانب شكل انفها الجديد.

واتهمها الجمهور بفقدانها لتعابير وجهها السابقة بسبب كثرة “النفخ والشد” في وجهها، وعمليات التجميل التي جعلت ملامحها تتغير بالكامل ووجد الكثير من جمهورها أنها فقدت جزء كبير من جمالها الطبيعي الذي كانت تتميز به.

وبدا بأن حلا شيحة التي خضغت لعملية تصغير الانف قبل أشهر سابقة، انجرفت الى عمليات تجميل أخرى في وجهها وأبرزها نفخ شفيتها ووجها بالبوتكس، لتبدو بملامح بارزة وأكثر حدة، ولتفتقد بالتالي نعومة ملامحها السابقة وفق تعليقات الجمهور.

انفصال حلا شيحة عن معز مسعود

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن انفصال الفنانة حلا شيحة، عن زوجها الداعية معز مسعود، ما أثار حالة من الجدل الواسع حولهم، إذ تسائل الكثيرين عن حقيقة الأمر، وسبب هذا الإنفصال المفاجئ؟.

ما قصة الأزمة بين حلا شيحة ومعز مسعود؟

أثار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع، حول انفصال الفنانة حلا شيحة عن زوجها الداعية معز مسعود، حيث أرجع البعض انفاصلهم إلى ظهور معز مسعود مع فنانة شهيرة مؤخرًا بسبب وجود عمل فني يجمعهم، وانهما يفكران في الزواج.

رد فعل حلا شيحة على اخبار انفصالها عن معز مسعود

لم ترد الفنانة حلا شيحة ، بشكل رسمي على أي انباء تم تداولها حول انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود، إلا أن ما يثير الشكوك هو قيامها بحذف صورها معه من على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث تواجدت بمفردها في كندا والعديد من السفريات وطلبت الانفصال عنه والطلاق، ما أكد لرواد مواقع السوشيال ميديا أن هناك بالفعل خلافات بينهما.

كما نشرت حلا شيحة ، صورة لها بين أحضان ابنتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بدون حجاب، موجهة رسالة لجمهورها قائله إن لديها ما تقوله وتريد أن تدعم قصص النضال النسائية، لكنها لا تفضل الحديث في الوقت الحالي، حيث كتبت «أنا مثل كل امرأة، وأفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم.. سأتحدث عما يدور بذهني وأدع كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها فيما تشعر به، وسنتشارك قصة نضال كل واحدة فينا».

حلا شيحة تظهر بدون حجاب

وصدمت الفنانة حلا شيحة جمهورها مرة أخرى، بعد انتشار أبناء انفصالها عن زوجها معز مسعود بسبب الغيرة، ومسحها للصور التي تجمعهما من على موقع السوشيال ميديا إنستجرام، بظهورها مرة أخرى في صور بدون حجاب.

حلا شيحة ومعز مسعود

وتزوجت الفنانة حلا شيحة، في وقت سابق من الداعية معز مسعود، بعد أزمتها مع النجم تامر حسني، على «فيلم مش أنا»، وأعلنت ارتدائها الحجاب مرة أخرى واعتزالها التمثيل، واقتصر ظهورها خلال فترة الزواج على المناسبات القريبة لها، وصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها.

هل تعود حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى؟

ومن الأمور التي أثارت الجدل لدى جمهور الفنانة حلا شيحة، تمهيدها للرجوع للتمثيل مرة أخرى، فأخذوا يتسائلون إذا كانت تفكر ف العودة بعد اعتزالها.

وقدمت حلا شيحة مؤخرًا التهنئة للفنان أشرف زكي، الذي فاز بمنصب نقيب المهن التمثيلية بعد الانتخابات التي جرت مؤخرًا، ونشرت صورة له عبر “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بالتوفيق دايما”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تلميحًا منها لعودتها للتمثيل وتصفية الأجواء.

موقف أشرف زكي من عودتها للفن

وصرّح أشرف زكي، في وقت سابق، بأنه لن يسمح بعودة الفنانة حلا شيحة إلى نقابة المهن التمثيلية مرة أخرى وشدد على أنه لم يعد لها مكان في النقابة ما دام هو موجود على رأسها.

وقال زكي في تصريحات تليفزيونية: “أخطأت في عودتها مرة أخرى للنقابة.. فيه ناس اعتزلت بهدوء، وذلك أفضل لهم، حتى عندما يقررون العودة مرة أخرى يحافظون على أنفسهم، وحلا شيحة قراري واضح في عودتها”، ولكنه عاد وتراجع عن هذا التصريح في لقائه ببرنامج “حبر سري”، وأكد أنه قراره كان انفعاليًا.

وتابع: “لو هي موجودة حاليا وعايزة تصريح هستشير أهل الفن الأول وأهل الفن طيبين.. عُمرنا ما تأخرنا على حد من الفنانين وأنا لا أتاجر بأوجاع الناس”.

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