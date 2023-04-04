شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن دورها فى الكتيبة 101: شرف كبير وأهالى سيناء تاج على الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة وفاء عامر خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 عن فخرها بسبب عملها على شخصية الشهيدة السيناوية مها إبراهيم سليمان ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101، وذلك بعدما جسدت شخصيتها وأبرزت طريقة تعاونها مع الأجهزة الأمنية والجيش في الإبلاغ عن العناصر التكفيرية بدون أي خوف منهم ورغماً عن تهديدهم لها.



وفاء عامر فى مسلسل الكتيبة 101

حيث استطاعت وفاء عامر خلال حلقات العمل الماضية إبراز الوطنية الكبيرة لأهالى سيناء وتضحيتهم بأرواحهم، وقالت عن ذلك : "شرف لأى ممثل العمل على مشهد واحد في مشواره ومسيرته الفنية يجسد شرفاء سيناء، لأن أي شخص شريف في سيناء يستحق مننا أكثر من ذلك، وإبراز ما يقوموا به".



الشهيدة مها ابراهيم سليمان سلام

وأضافت : "أهل سيناء يستحقوا مسلسلات بالكامل عنهم، فهم تاج على الراس، ويمتلكوا نماذج مشرفة للغاية، فهم يمتازوا بأنهم وطنيين للغاية، وعندهم قصص كفاح كبيرة جداً ومشرفة، أيضاً هناك أشخاص هناك رغم المعاناة الذى عاشوها إلا أنهم وصلوا لأعلى المراتب".



وفاء عامر الحلقة 12

وقد نالت الفنانة وفاء عامر ردود فعل واسعة حول دورها فى مسلسل "الكتيبة 101" من خلال تجسيد دور الشهيدة مها سلام، إذ قدمته ببراعة شديدة، سواء من حيث طريقة اللغة التى اقتربت من طريقة لهجة أهالى سيناء، بالإضافة إلى البطولية والشجاعة التى ظهرت عليها فى وجه التكفيريين.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.