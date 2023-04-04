شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج.. دويتو طارق لطفى وعائشة بن أحمد الناجح على نغمات محمد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مسلسل "مذكرات زوج" الذى يقوم ببطولته كل من طارق لطفى وعائشة بن أحمد، في عمل راهن عليه الكثيرون لكونه من الأعمال الدرامية المختلفة الذى قلما وجدناها في دراما رمضان الممتلئة بالتنافس بين أعمال غاية في الأهمية، أحدها كان مذكرات زوج الذى عزف منفرداً على نغمات المؤلف محمد سليمان عبد الملك في عمل مأخوذ من رواية الكاتب أحمد بهجت.

ومنذ الوهلة الأولى استطاع العمل خطف الأنظار خلال الحلقات الماضية بهدوئه وسلاسته الواضحة بدون أية تعقيدات في طرح مشاكل وأزمات موجودة في كل بيت، مع أبطال العمل الذين لعبوا أدوارهم وقدموها ببراعة بداية من بطل العمل الفنان طارق لطفى الذى دخل مغامرة كبيرة بهذا العمل، بعدما تألق في رمضان الماضى عبر شخصية خلدون في جزيرة غمام، وقبلها العام قبل الماضى حينما قدم بطولة القاهرة كابول بأدوار غاية في التعقيد ومركبة للغاية اعتادها جمهوره ومحبوه، وبالتالي قدم شخصية رؤوف ببراعة شديدة نالت إعجاب مشاهديه.

بالإضافة إلى الفنانة عائشة بن أحمد التي برهنت على أن اختيارها كان فيه ذكاء شديد من طاقم العمل في دور الزوجة الحسناء، والتي تبرهن على مقولة طارق لطفى في بداية العمل أن كل من يشاهد أسرته يحسدها إلا أن أحداً لا يشعر بما يعانيه من ضيق في حياته اليومية، وبالتالي صارت عائشة خلال العمل مستفزة للجمهور بإتقان الشخصية، فهى دوماً لا ترى في عمل زوجها بالمنزل ما يستحق كلمة شكراً، فهو يقدم العادى والمطالب به أي زوج في حين يرى الأخير وجوب تقديم ولو كلمة معنوية أو نظرة نظير تعبه الدائم لجعل حياته أفضل.

وبالتالي كان فرس الرهان أيضاً مما جذب المشاهدين للعمل خلال حلقاته الحوار المميز الذى أداره بعناية السيناريو للمؤلف محمد سليمان عبد الملك، ليثبت عاماً تلو الآخر مدى اختلافه في طرح أبسط القضايا بطريقة عميقة تدخل البيوت، خاصة بعدما قدم العام الماضى مسلسل مأخوذ عن الكاتب الكبير أسامه أنور عكاشة وهو "راجعين يا هوى" الذى حقق نجاحاً كبيراً.