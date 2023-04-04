شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 12 .. إيهاب فهمى يحاول إقناع محمد عبد العزيز بمساعدة الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الـ12 من مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، العديد من الأحداث، حيث ذهب حافظ "محمد محمود عبد العزيز" لنجيده "إيهاب فهمي"، وحدثت حلقة نقاش بينهما حاول فيها نجيده إقناعه أن يساعد الجماعة وأن يصبحا يدا واحدة كما كانا من قبل، الأمر الذي رفضه حافظ وبدأ يتهكم عليه ويذكره بأفعاله عندما تولى الرئاسة، وفشل نجيده في إقناعه.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.