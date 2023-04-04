شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 12.. ابنة ياسر جلال تتعرض لتهديد بفيديوهات تعرض تغيير ملابسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، والذى يُعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، اتصال "جميل" صاحب مكتب كاستينج بـ"فريدة" جودى مسعود ابنة "عمرو" ياسر جلال، لكى تحضر مناسبة، ولكنها حاولت رفضه بسبب تأخر موعده وهددها بفسخ العقد فاضطرت للذهاب.

وطلب "جميل" من "فريدة" أن تجلس مع رجل ولكنها رفضت مما اضطر أن يخبرها بأنه قام بتصويرها في غرفة تغيير الملابس وجعلها تشاهد الفيديوهات بنفسها، وتركها بعض الوقت للتفكير، مما اضطرت إلى الاتصال بصديقتها لتنقذها بأى حل.

وقامت صديقة "فريدة" بالاتصال بوالدها "عمرو" ياسر جلال وأخبرته بأزمة ابنته "فريدة" واصطحبته إلى الفيلا التي تتواجد بها، وانتهت الحلقة في إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



علاقة مشروعة