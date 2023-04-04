رسالة الإمام الحلقة 12| الشافعي يؤكد على مقاومة الفتن بالعلم

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل رسالة الإمام، بتكثيف الإمام الشافعي لجلسات العلم خاصةً في الوقت الذي تطغي عليه الفتن.

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حث الشافعي الحضور على أهمية البحث عن الحقائق وأصول الأشياء حينما يضل الناس عن الحق، وأهمية الاستفادة من مجالس العلم حتى لايكونوا تربة خصبة للفتن.

تدور أحداث المسلسل حقبة زمنية قديمة، وهي نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات

انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة، وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام «محمد ابن إدريس الشافعي» ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.

مسلسل الإمام الشافعي، يشارك في بطولته عددا من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد الرافعي، محمد الشرنوبي، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش.