الحلقة الأخيرة من كامل العدد| نهاية عائلية سعيدة ويجتمع الشمل من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - جاءت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد، بانتهاء كل الصراعات والخلافات بشكل عائلي دافىء ورومانسي.

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اعترف أبناء أحمد وليلى بالخطة الخطيرة التي فعلوها سويًا لإفشال الزيجة، وعبروا عن ندمهم الشديد لتلك الخطة، ورغبتهم في بقاء أبناء احمد معهم ومنع رحلة عودتهم لأمريكا.

تشعر ليلى بخطأها تجاه أحمد، وتعتذر له عن اهتزاز ثقتها به، ومن ناحية أخرى يوجهون لأبناءهما كلمات شديد اللهجة بسبب خطتهما ، والذي هدأ من روعهم رغبتهم في الإقامة سويًا والعودة جميعا إلى المنزل كما كان الوضع في السابق.

وتنتهي قصة المسلس بمشهد إيجابي مفرح بزواج تيمور والد ليلى من فاتن بحفل زفاف بسيط، تجتمع فيه العائلة بأكملها، وتستغل ليلى تلك اللحظات السعيدة وتعلت

خبر حملها للجميع، ليرد عليها أحمد مازحًا "الله حي التامن جاي".

أحداث مسلسل كامل العدد:

تضم أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى.

كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبوالريش، ومن إخراج/ خالد الحلفاوي.